وزير مصري: نبحث إمكانية إجراء التسويات التجارية مع روسيا بالعملات الوطنية

صرح وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير بأن القطاعين العام والخاص في بلاده يناقشان إمكانية سداد المدفوعات مع روسيا بالعملات الوطنية.

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وقال سمير في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تجري حاليا مناقشات في مصر بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وكذلك مع البنك المركزي المصري لدراسة سبل تنفيذ التسويات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية والعمل على إيجاد آلية لتحقيق ذلك".

جاء تصريح سمير قبيل مشاركته على رأس وفد مصري رفيع المستوى في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي ينطلق بعد غد الأربعاء.

يذكر أن مجموعة "بريكس" التي انضمت إليها مصر مؤخرا، تتجه إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"