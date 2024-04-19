لافروف يحدد المهة الرئيسية لـ"بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن إحدى المهام الرئيسية لرئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" هذا العام هي إطلاق منصات دفع بديلة للمنظومات الغربية.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع إذاعات "سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث) اليوم الجمعة: "في قمة العام الماضي تم تكليف وزراء المالية والبنوك المركزية في "بريكس" بإعداد توصيات حول منصات الدفع البديلة، وهذه المنصات ضرورية لتأمين العلاقات الاقتصادية (بين دول المجموعة) والعمل جار في هذا الإطار".

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وتتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي "بريكس باي" BRICS Pay يستند على تقنية "بلوك تشين" blockchain، أي على أساس أصول رقمية.

وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة "بريكس" على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.

المصدر: RT