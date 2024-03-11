روسيا تجيز استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات الدولية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية. وستسهل الخطوة على الشركات الروسية تنفيذ التعاملات المالية في ظل العقوبات.

كذلك سمح المرسوم، الذي نشر اليوم الاثنين، باستخدام الحقوق الرقمية النفعية في المدفوعات الدولية.

وستستخدم الأصول المالية الرقمية في المدفوعات عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات وأعمال الملكية الفكرية.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكر البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، أن الخطوة ستساعد الشركات الروسية على تحفيز التجارة مع الدول الصديقة، وكضمانة للأصول المالية الرقمية يمكن استخدام أصول حقيقة مثل الحبوب والذهب.

وفي نهاية فبراير الماضي، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن مقترح تقوم دول مجموعة "بريكس" بإعداده ويتضمن إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وأشار الوزير إلى أن المقترح يتضمن إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة "بريكس" لتنفيذ التسويات المالية بين الدول أعضاء المجموعة.

المصدر: RT + نوفوستي