مصر تؤكد مشاركتها بوفد رفيع في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينطلق في روسيا الأسبوع المقبل، وسيترأس الوفد وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير.

وأفاد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية لوكالة "سبوتنيك"، أمس، بأن "وزير التجارة والصناعة المصري يرأس وفد بلاده إلى منتدى بطرسبورغ المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل".

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وأضاف المصدر أن "الوفد سيضم ممثلين عن عدد من الوزارات إضافة إلى مجموعه من رجال الأعمال المصريين".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT + سبوتنيك