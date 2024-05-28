الإعلان عن جدول مشاركة بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أعلن زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسيلقي كلمته في المنتدى في الـ7 من يونيو المقبل.

وقال زيوغاوف في اجتماع حزبي اليوم الثلاثاء: "في السابع من يونيو سيلقي الرئيس بوتين كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كما سيشارك في المنتدى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وستكون الصين ضيفا رئيسيا في فعاليات المنتدى".

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ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

كما ستطال حلقات الحوار التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" والشراكة الأوراسية.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT + نوفوستي