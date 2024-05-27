برنامج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. أبرز المواضيع لنسخة 2024

نشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لهذا العام على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث يتضمن أكثر من 150 جلسة بمشاركة نحو 1000 متحدث.

وسيتمحور الموضوع الرئيسي للمنتدى، المنعقد الأسبوع المقبل، حول أهمية تشكيل مراكز جديدة للنمو في عالم متعدد الأقطاب.

وأشار مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي أنطون كوبياكوف، إلى أهمية إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشاكل العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد، وذلك من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب.

إقرأ المزيد

كما لفت المسؤول الروسي إلى أهمية أن تنضم دول ومناطق مختلفة إلى عملية تطوير نقاط النمو الجديدة.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

كما ستطال حلقات الحوار التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" والشراكة الأوراسية.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT