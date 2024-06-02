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مقاتل روسي يخدع مسيّرات أوكرانية للبقاء على قيد الحياة بحيلة ذكية

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مقاتل روسي يخدع مسيّرات أوكرانية للبقاء على قيد الحياة بحيلة ذكية
Globallookpress Belkin Alexey
جندي روسي-صورة تعبيرية
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واجه جندي روسي سربا من الطائرات المسيرة الأوكرانية، ولكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة من خلال التظاهر بالموت،والاستلقاء بين القتلى طول الوقت.

وقال الجندي إن الطائرات المسيرة الأوكرانية ظهرت في السماء بينما كان هو ورفاقه قرب مواقع العدو يقومون بإجلاء القتلى.

وأضاف: "بعدها تظاهرت بأنني ميت، استلقيت هناك لمدة ساعة تقريبا".

وتابع: "ولا أعرف السبب، لكن المسيرات لم تسقط أي قذائف، وحلقت بعيدا".

المصدر: RT

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