قال الضابط الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون إن غالبية ضباط الناتو مستاؤون بسبب عدم وجود استراتيجية عمل في أوكرانيا.

وقال ويلكرسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "يوجد استياء كبير بين ضباط الناتو لأنهم لا يعرفون ما هي استراتيجيتهم في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وفقا لويلكرسون، فإن جميع الإجراءات الغربية في أوكرانيا مدعوة فقط "لتكسب النخب المال وضمان إعادة انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة".

وتابع: "الوضع السياسي الداخلي يمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من القيام بأي خطوات لوقف إطلاق النار والمباشرة بمفاوضات بناءة".

في وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: Judging Freedom