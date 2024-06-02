لواء مصري يتحدث عن 48 ساعة حاسمة لوقف حرب غزة

أكد المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج أن السجن ينتظر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مشددا على أن الـ48 ساعة المقبلة مهمة في حل الأزمة الفلسطينية والحرب الدائرة منذ 8 أشهر.

وقال فرج في تصريحات تلفزيونية إن "إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها الأربعة التي وضعتها لنفسها في بداية الحرب"، مضيفا أن "رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيواجه حكما بالسجن حال انتهاء الحرب على غزة، لأنه يواجه 3 قضايا فساد".

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وأكد أن "مصر رفضت أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن دولة الاحتلال تحاول مضايقة مصر، برفع الأعلام على الدبابات في الناحية الفلسطينية".

وأشار إلى أن معبر رفح موجود لإدخال المساعدات، وأمريكا قررت إنشاء رصيف بحري ولكنه تلف أمام الأمواج في حين أن مصر أنشأت 4 جسور في حرب أكتوبر.

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ الجميع عندما أعلن مقترحا جديدا لوقف الحرب في قطاع غزة، وشمل تفاوض إسرائيل مع "حماس" في المرحلة الثانية من الاتفاق، علما بأنه كان يصف الحركة بالإرهابية من قبل، والآن يتحدث عن إعادة الإعمار".

وأشار إلى أن العسكريين والأمنيين في إسرائيل يرفضون استمرار الحرب، قائلا: "وزير الدفاع وجهاز المخابرات مش عاوزين يكملوا، لأنهم مش قادرين يكملوا ويفكرون فيما بعد الحرب من تحقيقات لعدم التنبؤ بموعد الحرب، ولكن المتطرفين يريدون مواصلة القتال".

المصدر: "القاهرة -24"