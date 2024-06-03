ردا على "شهر فخر للمثليين".. حانة أمريكية تحتفل بمستقيمي الجنس

أثارت إحدى الحانات في ولاية أيداهو الأمريكية ردود فعل غاضبة بعد إعلانها أنها ستقدم خلال شهر يونيو الحالي الجعة مجانا لكل رجل مستقيم جنسيا أي ليس مثليا.

وأعلنت حانة Old State Saloon في مدينة إيغل، أن كل يوم اثنين من شهر يونيو سيكون "Hetero Male Monday" كوسيلة لمواجهة "شهر فخر المثليين" الذي يحتفل به بشهر يونيو، مؤكدة أن مشروب الجعة المجاني سيكون متاحا للذكور المستقيمين جنسيا كل يوم اثنين في شهر يونيو الحالي.

وقال منشور الحانة عبر حسابها على "فيسبوك": "تعال وانضم إلينا طوال الشهر للاحتفال بالمغايرين جنسيا، لأنه بدونهم لن يكون أحد منا هنا! سيكون كل يوم اثنين للاحتفال بالذكور المغايرين، وأي رجل يرتدي زي رجل سيحصل على بيرة مجانية.. أما كل يوم أربعاء هو يوم للأزواج من جنسين مختلفين وسيحصل كل زوجين من جنسين مختلفين على خصم 15٪ على فاتورتهما".

وكتب أحد المستخدمين: "كل يوم هو يوم لمغايري الجنس. إنهم ليسوا مجموعة مهمشة، إنهم القاعدة. لا أهتم إذا كنت سعيدا لأنك مستقيم، لكن الإشارة إلى ميولك الجنسية خلال شهر فخر المثليين يعد إهانة".

ووصف آخر الإعلان بأنه "مخيب للآمال" حيث ادعى البعض أن الحدث سيعني أن أعضاء مجتمع LGBTQ "لن يشعروا بالأمان بين موظفي الحانة".

المصدر: RT