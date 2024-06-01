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نجل ترامب: أطفال أمريكا يعرفون 4000 هوية جنسية بعد المدرسة ولا يعرفون القراءة

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نجل ترامب: أطفال أمريكا يعرفون 4000 هوية جنسية بعد المدرسة ولا يعرفون القراءة
Sputnik
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قال دونالد ترامب جونيور، إن الأطفال في الولايات المتحدة بسبب السياسة الحالية في البلاد، يعرفون أكثر من أربعة آلاف تحديد للهوية الجنسية، لكنهم لا يعرفون القراءة والحساب.

وفي مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، ذكر ترامب الابن أن العديد من المشاكل في مختلف المجالات حدثت بسبب لامبالاة المجتمع، وخاصة من جانب ممثليه المحافظين.

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ووفقا لابن الرئيس الأمريكي السابق، فإن "اليسار" يسيطر على جميع المؤسسات الاجتماعية الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع التعليم.

وأضاف: "عندما يغادر أطفالنا المدرسة، لا يستطيع أي منهم القراءة أو حل المسائل الحسابية، لكنهم يعرفون حوالي 4376 هوية جنسية".

ونوه ترامب الابن، بأنه بحلول الوقت الذي تحدث فيه هذه المقابلة مع كارلسون، ربما ظهرت "15 هوية جنسية أخرى" جديدة في الولايات المتحدة.

ودعا ترامب الابن إلى الانخراط بشكل أكبر في مختلف المجالات من أجل الحفاظ على "مستقبل الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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