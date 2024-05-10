نصائح مهمة للحفاظ على صحة قلبك

تعتبر التمارين الرياضية من أفضل الممارسات التي يحتاجها القلب للحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والتوتر.

ولكن الرياضة ليست الطريقة الوحيدة المعتمدة لضمان صحة القلب.

وبهذا الصدد، تقدم غوسيا واميل، استشارية أمراض القلب في Mayo Clinic Healthcare في لندن، أهم نصائحها للحفاظ على صحة القلب، وهي:

دقيقة يقظة (التأمل)

ترتبط اليقظة الذهنية بالصحة العقلية، ولكنها يمكن أن تتحكم في ضغط الدم أيضا.

وتقول واميل: "أثبتت الدراسات عالية الجودة أن التأمل يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية. وتؤكد النتائج على قيمة ممارسات اليقظة الذهنية في خفض ضغط الدم، من خلال آليات من المحتمل أن تنطوي على الحد من التوتر وتحسين التنظيم العاطفي".

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النشاط الاجتماعي

تقول واميل، إن الأنشطة الاجتماعية "تساعد في تقليل الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب".

وتوضح: " الروابط الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات التوتر، وكلاهما مفيد لصحة القلب. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية وأولئك الذين يمارسون الهوايات ولديهم هدف قوي للعيش، قد يعيشون حياة أطول وأكثر صحة".

البستنة

قالت واميل: "إن البستنة هي هواية مفيدة جسديا ويمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية من خلال زيادة النشاط".

ويؤدي قص العشب وزراعة البذور والحفر وإزالة الأعشاب الضارة، وغيرها من الأنشطة الخضراء، إلى تحسين التوازن وقوة العضلات واللياقة البدنية.

وتضيف واميل: "كما تعزز الاسترخاء والحد من التوتر، ما يساهم بشكل أكبر في صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية".

تنّوع الغذاء

يقول الخبراء إنه ينبغي تناول 30 نوعا من الأطعمة النباتية المختلفة على مدار الأسبوع، والتي تشمل الفاكهة والخضروات والأعشاب والبقوليات، مثل العدس والمكسرات والبذور.

وتوضح واميل: "إن تناول الفواكه والخضروات المختلفة مفيد لقلبك. إنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. وتحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير على ألياف قابلة للذوبان والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL)".

وثبت أن التوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة يخفض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

العلاقة الحميمة

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تقول أغنيسكا كوزلوسكا، خبيرة العلاقات الحميمة: "يمكن أن يكون للجنس تأثير كبير على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى القصير والطويل. وهو شكل من أشكال التمارين الرياضية التي يمكن أن توفر فوائد مثل زيادة معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية، على غرار المشي السريع أو ركوب الدراجات".

تخفيف الكافيين

يؤثر الكافيين الزائد سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، لذا حاول استبداله بالمشروبات منزوعة الكافيين.

ويقول الدكتور ديف نيكولز: "يمكن أن يسبب الكافيين خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم، لذا فإن استبداله بالمشروبات الخالية من الكافيين يمكن أن يكون مفيدا لصحة القلب".

المكسرات

وجدت الأبحاث أن تناول المكسرات بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الالتهاب المرتبط بالأمراض المرتبطة بالقلب.

وتعتبر الألياف والدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في المكسرات، مفيدة لموازنة الكوليسترول وغيره من تدابير صحة القلب.

المصدر: ذا صن