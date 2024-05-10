بالفيديو.. سفير إسرائيل يمزق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة خلال جلسة حول عضوية فلسطين الكاملة بالمنظمة

أظهر مقطع فيديو قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية.

وبينما كانت الجمعية العامة للوكالة تصوت على ما إذا كانت ستدعم مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وضع جلعاد إردان "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" في آلة لتمزيق الورق على مرأى من الحاضرين، وتوجه إليهم قائلا: "أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم..عار عليكم"، على حد تعبيره.

«Honte à vous.»



Le représentant d’Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, passe la charte de l’ONU dans une broyeuse portative pour dénoncer la position de nombre d’États, et suscite déjà un déluge de réactions, qui approuvent ou condamnent le geste, selon les points de vue. pic.twitter.com/c9pQVZC2Uc — Darius Rochebin (@DariusRochebin) May 10, 2024

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جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

المصدر: RT