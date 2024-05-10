مقاتلات فرنسية ترسم العلم الروسي في سماء مرسيليا.. خطأ أم خداع بصري؟ (فيديو+صور)

احتفالا بوصول الشعلة الأولمبية.. نفثت مقاتلات فرنسية ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في سماء مرسيليا وفق ترتيب يحاكي العلم الروسي ما أثار حالة من الجدل.

مواقع إخبارية وناشطون قالوا إن الطيارين الفرنسيين أخطأوا في ترتيب ألوان العلم الفرنسي فظهر علم روسيا في سماء المدينة.

Le drapeau russe est apparu dans le ciel de #Marseille .



L'équipe d'élite de voltige aérienne Patrouille de France a mélangé la séquence de couleurs du drapeau national et a dessiné le drapeau #tricolore russe dans le ciel.

Cela s'est produit lors de l'arrivée de la flamme #JO… pic.twitter.com/6DhOMUWSIZ — DenisHrom (@DenisHrom) May 10, 2024

وأكد الخبراء في وقت لاحق أن الألوان المنفوثة كانت للعلم الفرنسي وأن خداع بصريا أوحى بأنها للعلم الروسي.

Le drapeau russe est apparu dans le ciel de #Marseille .



L'équipe d'élite de voltige aérienne Patrouille de France a mélangé la séquence de couleurs du drapeau national et a dessiné le drapeau #tricolore russe dans le ciel.

Cela s'est produit lors de l'arrivée de la flamme #JO… pic.twitter.com/6DhOMUWSIZ — DenisHrom (@DenisHrom) May 10, 2024

واحتفلت روسيا أمس الخميس بعيد النصر الـ79 على النازية، ونفثت طائرات "سو-25" ألوان العلم الروسي في سماء موسكو بعد عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء، في مشاهد حفرت في ذاكرة الكثيرين ممن خلطوا بين العلمين الروسي والفرنسي في سماء مرسيليا.

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وتتشابه ألوان علم روسيا الاتحادية وفرنسا تماما لكنها تختلف في الترتيب وامتدادها الأفقي والعمودي على العلم، وهي الأبيض والأزرق والأحمر في العلمين.

المصدر: مواقع إعلامية