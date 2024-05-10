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مقاتلات فرنسية ترسم العلم الروسي في سماء مرسيليا.. خطأ أم خداع بصري؟ (فيديو+صور)

أخبار العالم

مقاتلات فرنسية ترسم العلم الروسي في سماء مرسيليا.. خطأ أم خداع بصري؟ (فيديو+صور)
منصة إكس
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احتفالا بوصول الشعلة الأولمبية.. نفثت مقاتلات فرنسية ألوان الأبيض والأزرق والأحمر في سماء مرسيليا وفق ترتيب يحاكي العلم الروسي ما أثار حالة من الجدل.

مواقع إخبارية وناشطون قالوا إن الطيارين الفرنسيين أخطأوا في ترتيب ألوان العلم الفرنسي فظهر علم روسيا في سماء المدينة.

وأكد الخبراء في وقت لاحق أن الألوان المنفوثة كانت للعلم الفرنسي وأن خداع بصريا أوحى بأنها للعلم الروسي.

مقاتلات فرنسية ترسم العلم الروسي في سماء مرسيليا.. خطأ أم خداع بصري؟ (فيديو+صور)العلم الوطني الروسي ومعه العلم الوطني الفرنسي وتطابق الألوان بينهما

واحتفلت روسيا أمس الخميس بعيد النصر الـ79 على النازية، ونفثت طائرات "سو-25" ألوان العلم الروسي في سماء موسكو بعد عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء، في مشاهد حفرت في ذاكرة الكثيرين ممن خلطوا بين العلمين الروسي والفرنسي في سماء مرسيليا.

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عيد النصر.. طائرات "سو-25" تزيّن سماء موسكو بألوان العلم الروسي (فيديو)

وتتشابه ألوان علم روسيا الاتحادية وفرنسا تماما لكنها تختلف في الترتيب وامتدادها الأفقي والعمودي على العلم، وهي الأبيض والأزرق والأحمر في العلمين.

المصدر: مواقع إعلامية

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روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)