Ulefone تعلن عن هاتف مصفّح بقدرات تصوير ممتازة

كشفت Ulefone عن هاتفها الجديد الذي صمم ليكون هاتفا متينا ومتطورا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

ويأتي هاتف Armor 26 Ultra الجديد بهيكل أبعاده (179/83/25.5) ملم، وزنه 609 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP6 والكسر وفق معيار IP68/IP69K، ومضاد للصدمات MIL-STD-810H، كما جهّز بمنفذ خاص لتركيب هوائي خارجي ليتمكن المستخدم من استعماله كجهاز اتصال لاسلكي.

وكاميرته الأمامية حصلت على 4 عدسات بدقة (200+64+50+8) ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التصوير الليلي، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

والشاشة جاءت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

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يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8020، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 15600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 10 أيام بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها بشاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.

المصدر: gsmarena