هاتف بمواصفات منافسة يظهر في عالم أندرويد (فيديو)

بدأت vivo بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف "Y100 4G" الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (163.2/75.8/7.8) ملم، وزنه 186 غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزوّدته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.

المصدر: gsmarena