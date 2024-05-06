Beats تعلن عن سماعاتها الجديدة

أعلنت شركة Beats التابعة لآبل عن نماذجها الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تؤمن للمستخدمين تقنيات مميزة لعرض الأصوات والموسيقى.

ومن بين أبرز السماعات الجديدة التي كشفت عنها الشركة تأتي سماعات Beats Solo Buds اللاسلكية الصغيرة، والتي تتميز بوزنها الخفيف وتصميمها الأنيق.

ورغم حجمها الصغير تؤمن هذه السماعات عرضا ممتازا للأصوات وتعطي الموسيقى عمقا مميزا، كما جهّزت ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 18 ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن هذه البطاريات لمدة 5 دقائق فقط لتعمل السماعات لساعة كاملة.

وحصلت هذه السماعات على ملحقات مطاطية بمقاسات مختلفة لتثبيتها بشكل مريح داخل الأذن، كما زودت بتقنية عزل الضوضاء الخارجية، وزودت مايكروفوناتها بتقنيات عزل الضوضاء لتحسن جودة المكالمات، كما تدعم السماعات ميزات التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

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وتقترن Solo Buds بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS، كما تدعم ميزات "Find My" و"Find My‌ Device" للعثور عليها بسهولة في حال فقدانها.

ويمكن التحكم بهذه السمعات من خلال اللمس على شعار "b" الموجود على هيكلها، إذ يمكن ضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات الهاتفية أو ضبط العديد من خصائص السماعة.

المصدر: 3dnews