HMD تطلق هاتفا مجهزا بكاميرات ممتازة

كشفت HMD المصنعة لهواتف نوكيا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وزوّد هاتف HMD Pulse Pro الجديد بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على هيكل أبعاده (163.2/75/8.6) ملم، وزنه 196 غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.65 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 265 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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ودعمته HMD بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة GPS وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع.

وزودت نسخ الجهاز ببطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط، أما أسعار هذه الهواتف في الأسواق العالمية فستبدأ من 180 يورو.

المصدر: gsmarena