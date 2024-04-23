Lava تدخل عالم الساعات الذكية

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على هواتفها، قررت شركة Lava الهندية طرح ساعة ذكية زودتها بمواصفات مميزة بالنسبة لسعرها المنافس.

وحصلت ساعة Lava Prowatch ZN على تصميم أنيق، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وجهّزت بنوعين من الأساور لتثبيتها على المعصم، سوار معدني وآخر مطاطي.

وجهّزت الساعة بشاشة AMOLED مستديرة الشكل بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل 600 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

ودعمتها Lava بنظام تشغيل Proprietary OS، ومكبرات صوت لعرض الموسيقى، ومايكروفونات للرد على المكالمات الهاتفية، وتقنيات "بلوتوث-5.2" للاقتران بالهواتف والأجهزة الإلكترونية.

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كما حصلت الساعة على تقنيات لقياس معدلات الخطوات اليومية التي يقطعها المستخدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وزوّدت ببطارية بسعة 350 ميلي أمبير، وستطرحها Lava في الأسواق العالمية بسعر 50 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena