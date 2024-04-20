HMD تستعد لإطلاق هاتفها المنافس الجديد

تستعد HMD، المصنعة لهواتف نوكيا، لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات متوسطة وسيطرح بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف HMD Pulse سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1560/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 262 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Android 14، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فجاءت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنيات GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف بثلاثة ألوان أساسية هي الأسود والأزرق والوردي.

المصدر: gsmarena