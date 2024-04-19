هواوي تكشف عن أفضل هواتفها الذكية (فيديو)

كشفت هواوي عن جهاز Pura 70 Ultra الجديد الذي جهزته بكاميرات وتقنيات لم تطرحها في أيّ هاتف من هواتفها من قبل.

ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 4K.

وحصل الجهاز على هيكل مميز التصميم ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.6/75.1/8.4) ملم، وزنه 226 غ.

أما شاشته فأتت من نوع LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2844/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.2، ومعالج Kirin 9010، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

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ودعمته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وبطاريته أتت بسعة 5200 ميلي أمبير، يمكن شحنها بشاحن سلكي سريع باستطاعة 100 واط، وتشحن لاسلكيا بشاحن سريع باستطاعة 80 واط، كما توجد في هذا الهاتف ميزة تمكنه من شحن الهواتف الأخرى لاسلكيا.

المصدر: gsmarena