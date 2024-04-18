Vivo تطلق هاتفها الجديد قريبا

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن vivo تستعد لإطلاق هاتف جديد حصل على مواصفات ممتازة، وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي هاتف vivo T3x الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165.7/76/8) ملم، وزنه 199 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له تأتي ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.4 وعدسة بفتحة f/1.8، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ويمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، أما أسعاره في الأسواق العالمية فستبدأ من 150 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena