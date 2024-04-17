MINISFORUM تطلق شاشة محمولة بمواصفات مميزة

أعلنت شركة MINISFORUM عن شاشة محمولة حصلت على مواصفات مميزة تجعلها أداة متطورة متعددة الاستخدامات.

وتمتاز شاشة MSS-A156 الجديدة بوزن خفيف نسبيا يبلغ 900 غ، وهيكل متين يمكن من نقلها بسهولة في أي حقيبة ظهر، وبفضل مزاياها المتطورة يمكن استعمالها كشاشة إضافية للحواسب، أو استخدامها مع الهواتف الذكية أو الكاميرات.

وتأتي هذه الشاشة بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا، ونسبة التباين فيها تصل إلى 1000:1، كما يمكن التحكم فيها باللمس أو من خلال فأرة إلكترونية أو لوحة مفاتيح لاسلكية.

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ويمكن إقران هذه الشاشة مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية مثل منصات ألعاب الفيديو Xbox Series X وPlayStation 5(4) وNintendo Switch، إذ حصلت على منفذ MicroUSB، ومنفذي USB-C، ومنفذ Mini HDMI، كما زودت بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتتوفر للبيع عبر متجر MINISFORUM الإلكتروني حاليا بسعر 189 دولارا.

المصدر: ixbt