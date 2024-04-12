Xiaomi تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

كشفت Xiaomi عن حاسبها اللوحي الجديد الذي جهزته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي حاسب Redmi Pad Pro الجديد بهيكل أبعاده (280/181.9/7.5) ملم، وزنه 571 غ، محمي بإطارات معدنية وزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

ودعمته Xiaomi بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية، وشاشة IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل.

يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبنفس الدقة جاءت كاميرته الأمامية.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، و 4 مكبرات صوت، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

المصدر: gsmarena