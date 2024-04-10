Nubia تخطف الأنظار بهاتفها الجديد القابل للطي (فيديو)
بدأت Nubia التابعة لـ ZTE بطرح هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم وميزات تجعله أحد أبرز الهواتف القابلة للطي.
ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي وزنه 214 غ، أبعاده (170/76/7.3) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وأبعاده (88/76/15.5) ملم وهو مطوي.
وحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (2790/1188) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م تقريبا، وزوّد بشاشة خارجية بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل.
يعمل الهاتف بنظام Android 13 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 644، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.
حصل الهاتف على منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وجهّز بمنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.
المصدر: gsmarena