Razer تطلق حاسبا محمولا بمواصفات غير مسبوقة! (فيديو)

أعلنت Razer عن حاسبها الجديد الذي حصل مواصفات لم تطرح في أي حاسب محمول من قبل.

وأكثر ما يميز جهازRazer Blade 18 هو أنه أول حاسب محمول تم تزويده بشاشة MINI LED بمقاس 18 بوصة، يصل ترددها إلى 200 هيرتز، وتأتي هذه الشاشة بدقة (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا.

وحصل الحاسب على تقنيات Thunderbolt 5 وBandwidth Boost التي تؤمن له نقلا سريعا جدا للبيانات بسرعة تصل إلى 120 غيغابايت/ثانية، كما جهّز بذواكر وصول عشوائي بسعة 16 و32 و64 غيغابايت، اللأمر الذي يجعله من بين أفضل الأجهزة المخصصة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو الحديثة.

إقرأ المزيد

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Core i9-14900HX من الجيل الرابع عشر من إنتل، المجهّز بـ 24 نواة، والذي يعتبر من بين أفضل المعالجات حاليا، كما جهّز بمعالج رسوميات GeForce RTX 4090 وتقنية Razer Synapse ليتمكن من معالجة الرسوميات بسرعة فائقة.

وجهّز الحاسب بمكبرات صوت عالية الأداء، ونظام إضاءة داخلي للوحة المفاتيح، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه سيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عرض الرسوميات، كما سيعمل بنظام "ويندوز-11" قابل للتحديث.

المصدر: razer.com