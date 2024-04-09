هاتف "5G" بمواصفات مميزة يظهر قريبا (فيديو)

تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيعمل مع شبكات 5G، والمجهّز بتقنيات منافسة.

ويأتي هاتف Realme 12x الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (165.6/76.1/7.7) ملم، وزنه 188 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Mediatek Dimensity 6100+ المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، ذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة وعدسة بفتحة f/2.4 للتصوير العريض، كما تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية توثيق الصور والفيديوهات، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

المصدر: gsmarena