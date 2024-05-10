الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية ودبابتي "أبرامز" أمريكيتين لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 6460 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية ودبابتي "أبرامز" أمريكتين وتدمير عشرات المدرعات الغربية لقوات كييف في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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منذ الـ05 وحتى الـ10 من مايو الجاري ردا على محاولات نظام كييف ضرب مواقع الطاقة والصناعة الروسية، وجهت قواتنا 27 ضربة بحرية وجوية شملت صواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات لمواقع القوات الأوكرانية وبنيتها التحتية والسكك الحديدية والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومواقع لتجميع الزوارق المسيرة والطائرات المسيرة ومستودعات الوقود ومحطات الكهرباء.

حررت قوات "الغرب" الروسية بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وصدت 14 هجوما في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 1015 قتيلا ودمرت 3 دبابات "ليوبارد ألمانية" و5 مدرعات، بينها M113 أمريكية، ومدافع غربية ومحطة رادار AN/TPQ-36 أمريكية.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجوما مضادا في منطقة كراسنويه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 1985 عسكريا و3 دبابات ومدافع غربية و6 مدرعات بينها M113 أمريكية ومدافع غربية وآليات.

تم تدمير محطتي رادار AN/TPQ-50 وAN/TPQ-36 أمريكيتين و3 مستودعات للذخيرة.

حررت قوات "المركز" بلدة نوفوكالينوفو بجمهورية دونيتسك وتم صد 48 هجوما وتكبيد العدو 2360 جنديا و3 دبابات أوكرانية وسوفيتية ودبابتي "أبرامز" أمريكيتين و16 مدرعة بينها اثنتان "برادلي" أمريكيتان وعربة Marder ألمانية ومدافع غربية ومركبات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 860 عسكريا و7 دبابات ومدافع ومركبات.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدته 240 عسكريا وآليات ومدافع ومركبات.

دمرت قواتنا مستودع أسلحة صاروخية غربية في مقاطعة أوديسا ومنظومة S-300 صاروخية ورادار P-19 ومستودع وقود.

أسقطت قواتنا مقاتلة طائرة Su-27 و3 صواريخ تكتيكية ATACMS أمريكية، و17 قنبلة موجهة Hammer فرنسية وJDAM أمريكية، و30 صاروخا GLSDB وصواريخ "هيمارس" فرنسية و"أوراغان" سوفيتية و"فامبير" تشيكية.

إسقاط 163 مسيرة.

استسلام 13 عسكريا أوكرانيّا.

المصدر: RT