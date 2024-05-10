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الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين استهدفا بيلغورود غربي البلاد

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين استهدفا بيلغورود غربي البلاد
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخين من نوع "أولخا" أطلقتهما قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد صباح اليوم الجمعة.

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. 

المصدر: تاس

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