"إصابة بشكل مباشر".. "حزب الله" يعرض مشاهد من استهداف مقر قيادة وتموضع قوات لواء غولاني (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في الجيش الإسرائيلي بمستوطنة المنارة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقاطع الفيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر القيادة وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في جيش العدو الإسرائيلي بمستوطنة المنارة شمال فلسطين المحتلة"، حيث أظهر الفيديو لحظة إصابة صاورخين موجهين مبنين بشكل مباشر.

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وكان "حزب الله" قد قال في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا بلدتي كفركلا وكفرشوبا، شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 27 أبريل 2024 هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني، وأصابوه بشكل مباشر".

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار "دعم غزة" وخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يركد "حزب الله" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT