حزب الله يعرض مشاهد من عملية استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية (فيديو)

عرض الاعلام الحربي في حزب الله اللبناني مساء يوم الأربعاء مشاهد من استهدافه لقاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يوثق بوضوح عملية الاستهداف.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن يوم الثلاثاء استهداف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية ردا على غارات إسرائيلية على منطقة بعلبك شرق لبنان.

وكان مراسل RT قد أفاد يوم أمس بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش "شن غارات على أهداف في بعلبك بلبنان ردا على استهداف وحدة مراقبة جوية في ميرون".

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومع ارتفاع وتيرة التصعيد والقصف من الجانبين، أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي الجنرال أوري غوردين، أن القوات الإسرائيلية ستواصل "النهج الهجومي" في مواجهة "حزب الله" اللبناني.

المصدر: RT