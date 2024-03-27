قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية: نشهد حربا وسنواصل النهج الهجومي ضد "حزب الله"

أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، أن القوات الإسرائيلية ستواصل "النهج الهجومي" في مواجهة "حزب الله" اللبناني.

وقال غوردين، يوم الأربعاء: "نشهد حربا منذ ما يقارب نصف سنة، وهي لا تقتصر على "حزب الله". الليلة الماضية عملنا في مواجهة "الجماعة الإسلامية"، من خلال إنجاز عملية احباط ناجحة باستهداف عدد كبير من العناصر، حيث قرر "حزب الله" نفسه هذا الصباح الرد باستهداف كريات شمونة".

وتابع: "نحن ننفذ هجمات نوعية للغاية ضد "حزب الله"، وسنواصل اتباع نهج هجومي من أجل الاستمرار في ضرب ومزاحمة "حزب الله" وتكبيده خسائر فادحة".

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وأكد الجنرال عزم الجيش الإسرائيلي "على تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية ليستطيع السكان العودة إلى المنطقة الشمالية بأمان ومع الشعور بأمان".

وأضاف: "نحن من الناحية الأخرى نهاجم "حزب الله" بقوة شديدة للغاية، والهيكل التنظيمي لـ "حزب الله" كما ونسدد ضربات عديدة للمنطقة التي يتصرف فيها. وإذا أدركنا أنه يتعين علينا الرد فسنتصرف في الليلة القادمة أيضا لأن الجاهزية موجودة".

ويأتي ذلك على خلفية الغارات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في لبنان، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل، وذلك بعد قصف "حزب الله" لمستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات الصواريخ صباح الأربعاء.

المصدر: RT