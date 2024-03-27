"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في كريات شمونة (فيديوهات + صور)

أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وجرح عدد آخر.

وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخا في قصف من جنوب لبنان استهدف كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها، وأصاب أحد هذه الصواريخ أحد المباني بشكل مباشر في المدينة.

מטחים של למעלה מ-30 רקטות שוגרו לאזור קריית שמונה.



יש פגיעה ישירה במבנה - דיווחים במד"א על לכוד pic.twitter.com/f44GEDSCzb — Gera. Gershon. Belik (@gershon27) March 27, 2024

תושבי קרית שמונה, יאללה יאללה 🚀



תיעוד פגיעה ישירה בבניין הבוקר בקרית שמונה. pic.twitter.com/hJb8IqgEMy — Real News IL (@RealNewsIL) March 27, 2024

وقال إن عاملا يبلغ من العمر 25 عاما قتل بعد أن أصيب بجروح بليغة جراء إصابة مباشرة بمصنع في كريات شمونة، فيما أصيب شخص آخر (30 عاما) بجروح طفيفة، كما أدى صاروخ آخر إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى والمركبات.

מטחים כבדים לקריית שמונה ולמקומות נוספים בצפון אחרי התקיפה בדרום לבנון pic.twitter.com/aInNsEq2MS — Guy Elster (@guyelster) March 27, 2024

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن "شخصا آخر أصيب بجروح طفيفة بشظايا وتم إجلاؤه بشكل مستقل"، كما وردت أنباء عن إصابة مباشرة أخرى لأحد المباني في المدينة، حيث يشتبه في وجود إصابتين في إحدى الشقق.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن القصف على منطقة كريات شمونة، وقال في بيان: "ردا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".

المصدر: Ynet + RT