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"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة إسرائيلية في كريات شمونة (فيديوهات + صور)

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أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل شخص وجرح عدد آخر.

وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 30 صاروخا في قصف من جنوب لبنان استهدف كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها، وأصاب أحد هذه الصواريخ أحد المباني بشكل مباشر في المدينة.

وقال إن عاملا يبلغ من العمر 25 عاما قتل بعد أن أصيب بجروح بليغة جراء إصابة مباشرة بمصنع في كريات شمونة، فيما أصيب شخص آخر (30 عاما) بجروح طفيفة، كما أدى صاروخ آخر إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى والمركبات.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن "شخصا آخر أصيب بجروح طفيفة بشظايا وتم إجلاؤه بشكل مستقل"، كما وردت أنباء عن إصابة مباشرة أخرى لأحد المباني في المدينة، حيث يشتبه في وجود إصابتين في إحدى الشقق.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن القصف على منطقة كريات شمونة، وقال في بيان: "ردا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 27-03-2024 مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".

المصدر: Ynet + RT

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