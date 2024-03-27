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مقتل 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو + صور)

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مقتل 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو + صور)
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الدمار الناجم عن الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية- جنوب لبنان.
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن عضوا رئيسيا في "الجماعة الإسلامية" قتل بغارة جوية على جنوب لبنان، فيما أكد "حزب الله" أن الغارة استهدفت مركز الجمعية الطبية الإسلامية وأدت إلى مقتل مدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي أن غارة ليلية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل عضو رئيسي في جماعة الجماعة الإسلامية، قام بمؤامرات متقدمة ضد الأراضي الإسرائيلية في الماضي"، مبينا أن "الغارة استهدفت مبنى في بلدة الهبارية على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وأدت إلى مقتل عدد آخر من الإرهابيين".

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين".

وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

وقال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن سبعة أشخاص قتلوا في غارة على مركز الطوارئ والإغاثة التابع للجماعة الإسلامية في الهبارية.

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ"الجماعة الإسلامية" الشيخ محمد طقوش لوكالة "أسوشيتد برس" إن الجماعة تنسق بشكل وثيق مع كل من "حزب الله" و"حماس" على طول الحدود، حيث أعلنا مسؤوليتهما عن عدة هجمات خلال الأشهر الماضية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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