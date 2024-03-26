"حزب الله" ينعى ثلاثة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي (صور)

أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

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ونعى الحزب في بيانات منفصلة اطلعت عليها RT، علي إبراهيم ناصر الدين "ملاك" (مواليد عام 1975) من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع، وعلي رتيب الجوهري "كربلا" (مواليد عام 1990) من مدينة الهرمل في البقاع، وعلي فوزي الأخرس "أبو تراب" (مواليد عام 1994) من بلدة كفرتبنيت وسكان بلدة تول في جنوب لبنان.

وأفاد الحزب في البيانات التي أصدرها بأنهم "ارتقوا على طريق القدس".

وذكرت مراسلتنا أن علي رتيب الجوهري وعلي فوزي الأخرس قتلا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة بعلبك شرق لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في وردين بين سهل بلدتي إيعات وبوداي، أسفرت عن مقتل اثنين وجرح آخر.

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كما ذكر مراسل RT أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الثلاثاء شاحنة صغيرة بين سهل بلدة العين ووادي فعرا في منطقة وادي النيرة ببعلبك.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش "شن غارات على أهداف في بعلبك بلبنان ردا على استهداف وحدة مراقبة جوية في ميرون".

وعلى وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

المصدر: RT + وكالات