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غارات إسرائيلية تستهدف سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان (فيديو)

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غارات إسرائيلية تستهدف سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان (فيديو)
AFP
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أفاد مراسل RT يوم الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووفقا لمراسلنا فإن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بالصواريخ استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان".

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر يوم الثلاثاء، شاحنة صغيرة بين سهل بلدة العين ووادي فعرا في منطقة وادي النيرة ببعلبك.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش "شن غارات على أهداف في بعلبك بلبنان ردا على استهداف وحدة مراقبة جوية في ميرون".

هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الطيران  الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخين مستهدفا أطراف حديقة مارون الراس، واتبع ذلك قصف مدفعي وفوسفوري لأطراف بلدتي مارون الراس وعيترون وبلدة عيتا الشعب".

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT

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