الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف على الحدود (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صواريخ على مستوطنات شمالية خلال الليل، وأنه رد بمهاجمة مواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا باتجاه بلدة شلومي الحدودية الشمالية خلال الليل. وقد دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في كل من شلومي وبيتزيت عند الساعة 12:50 ليلا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقد تبنى "حزب الله" مسؤولية الهجمات وقال في بيانين منفصلين إن "عناصر المقاومة استهدفوا عند الساعة 12:45 من فجر يوم الثلاثاء، مبنى يستخدمه جنود الجيش ‏الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، ومبنى يستخدمه الجنود في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية".‏

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة نفذت غارات جوية على المباني التي يستخدمها "حزب الله" في قريتي طيرف حرفا والظهيرة بجنوب لبنان خلال الليل. كما هاجمت مصدر إطلاق الصواريخ خلال الليل.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية"، في بيان أنه "نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي طاول فجر اليوم أطراف بلدة طيرحرفا، تسبب هذا الاعتداء بأضرار جسيمة في مقر الدفاع المدني لكشافة الرسالة الاسلامية في البلدة، بالإضافة إلى أضرار في سيارات الإسعاف وآليات الإطفاء وأن جميع المسعفين المتطوعين في خير وإصاباتهم طفيفة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT