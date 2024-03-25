الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان (فيديو)

أصدر الجيش الاسرائيلي بيانا في وقت متأخر يوم الاثنين قال فيه إنه قصف مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وأفاد في البيان بأن طائرات حربية أغارت على مبنى عسكري تابع لحزب الله في منطقة ميس الجبل.

وأضاف الجيش أنه تم رصد مسلحين داخل موقع عسكري في أبو شاش، فتم توجيه طائرات حربية أغارت على الموقع.

وذكر في بيانه أن عناصر من الحزب كانوا متواجدين بداخله أثناء الغارة.

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق للقصف الذي استهدف الموقعين العسكريين.

وأشارت القوات الإسرائيلية إلى أنه وخلال اليوم تم رصد عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه عدة مناطق إسرائيلية، تم الرد عليها بنيران المدفعية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات منذ الثامن من أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس وفصائل فلسطينية في السابع من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان جددت "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT