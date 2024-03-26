حزب الله اللبناني ينعى أحد مقاتليه الذي قتل في قصف إسرائيلي (صورة)

نعى "حزب الله " اللبناني اليوم الثلاثاء أحد عناصره عقب مقتله بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا

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وجاء في بيان الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي إبراهيم ناصر الدين "ملاك" مواليد عام 1975 من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه تم إطلاق صواريخ على مستوطنات شمالية خلال الليل، وأنه رد بمهاجمة مواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

فيما أفاد مراسل RT الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT