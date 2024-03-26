"حزب الله" يستهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بأكثر ‏من 50 صاروخا

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء استهدافه ثكنة يردن الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بأكثر ‏من 50 صاروخا، وقصف موقعين آخرين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:20 ‌‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 26-03-2024 ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل - مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب - بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا".

وأضاف "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (05:05) من عصر يوم الثلاثاء 26-03-2024 قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وأكد الحزب في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (05:30) من عصر يوم الثلاثاء 26-03-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وأفاد مراسل RT يوم الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات استهدفت سهل بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش "شن غارات على أهداف في بعلبك بلبنان ردا على استهداف وحدة مراقبة جوية في ميرون".

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

المصدر: RT