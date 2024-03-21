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قيس سعيد: سنطهر الخطوط التونسية والتفويت لن يتم لا في الأرض ولا في السماء (فيديو)

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قيس سعيد: سنطهر الخطوط التونسية والتفويت لن يتم لا في الأرض ولا في السماء (فيديو)
RT / facebook.com/Presidence.tn
رئيس تونس قيس سعيد
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أكد رئيس تونس قيس سعيد أنه سيتم تطهير الخطوط الجوية التونسية من الذين لا هم لهم سوى التفريط في مكتسبات البلاد والانصياع لتعليمات يتلقونها من الخارج ومن ارتمى في أحضانهم في الداخل.

وشدد قيس سعيد على أنه لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء للخطوط الجوية التونسية وسيتم العمل على أن تحلق هذه المؤسسة عاليا.

وأكد أن عملية ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد الذي استشرى داخلها والانتدابات غير القانونية التي عرفتها خاصة منذ سنة 2011 بل يهدف إلى التفويت فيها.

وجاء تصريح الرئيس التونسي خلال لقائه الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم التطرق لوضعيّة الخطوط الجوية التونسية التي كانت في وقت من الأوقات مفخرة لتونس على الصعيد العالمي ولكنها تراجعت شيئا فشيئا وآلت إلى ما آلت إليه من وضع يتطلب تدخلا عاجلا يقتضي تطهيرها حتى يعود إليها بريقها وإشعاعها، وفق بيان الرئاسة التونسية.

المصدر: RT

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