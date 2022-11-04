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السعودية: إخماد حريق كبير في المدينة المنورة

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السعودية: إخماد حريق كبير في المدينة المنورة
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أخمد عناصر الدفاع المدني السعودي، حريقا اندلع في ناقلة وقود، في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أخمد مدني المدينة المنورة حريقا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

المصدر: RT

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