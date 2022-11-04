السعودية: إخماد حريق كبير في المدينة المنورة

أخمد عناصر الدفاع المدني السعودي، حريقا اندلع في ناقلة وقود، في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أخمد مدني المدينة المنورة حريقا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

أخمد مدني #المدينة_المنورة حريقًا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/x4uX1xeTXX — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2022

المصدر: RT