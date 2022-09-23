تونس.. رجل يضرم النار في جسده

أضرم رجل تونسي في عقده الثالث من العمر من ولاية القصرين، النار في جسده، مما استدعى نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال الأسباب وراء قيامه بذلك مجهولة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة، وسط عملية التنسيق لنقله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة.

هذا ووصفت حالته الصحية بالخطيرة، وفق ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بالقصرين.

هذا ولا تزال أسباب إقدامه على إضرام النار في جسده مجهولة.

المصدر: "نسمة"