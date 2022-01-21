تونس.. حقن 5 تلميذات في مدن مختلفة بمادة مجهولة يثير ضجة

كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس عن تعرض 5 قاصرات للحقن مؤخرا في 3 ولايات تونسية من قبل مجهولين بمادة مجهولة، ما أدى إلى نقلهن للمستشفى إثر تعكر حالتهن الصحية.

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وأقرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، بتعرض 3 فتيات للحقن في ولاية تونس، فيما تعرضت فتاة إلى الحقن في ولاية توزر وأخرى في ولاية قفصة، بحسب إذاعة "موزاييك".

وتعهد مندوبو حماية الطفولة بالولايات المذكورة برعاية ضحايا هذا الاعتداء من خلال الاستماع لهن ومتابعة أوضاعهن الصحية والنفسية، والتنسيق مع الجهات القضائيّة والأمنية ذات العلاقة بهذا الملف.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، على أن قضية حق القاصرات يحظى بمتابعة خاصة بالنظر إلى "فضاعة" هذا التهديد، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث التي تمّ فتحها للغرض.

كما شددت على ضرورة تعامل مندوبي حماية الطفولة مع كل الإشعارات المتعلقة بتهديد الطفولة، بالتنسيق الفوري مع الجهات القضائية والأمنية والتربوية والصحية ذات الصلة.

وتداولت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها تعرض فتيات للحقن قرب محيط مؤسسات تربوية من قبل مجهولين، مما أثار حالة من القلق في صفوف الأولياء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا عن تشديد حملاتها الأمنية قرب المؤسسات التربوية، في إطار البحث عن المفتش عنهم والتصدي للجريمة.

المصدر: راديو موزاييك