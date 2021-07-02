 
مباشر

مستشار السيسي: أزمة تعويضات السفينة الجانحة ستنتهي خلال أيام قليلة

أخبار العالم العربي

مستشار السيسي: أزمة تعويضات السفينة الجانحة ستنتهي خلال أيام قليلة
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqvl

قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، إن قضية تعويضات السفينة الجانحة ستحل خلال أيام قليلة.

وأضاف أن قناة السويس تتيح حرية الملاحة للجمييع إلا في حالات معينة، كأن تحمل سفينة على متنها مخدرات أو سفينة في حالة حرب معلنة ضد مصر.

إقرأ المزيد
هيئة قناة السويس تعلن تلقيها
هيئة قناة السويس تعلن تلقيها "عرضا مناسبا" لحل قضية السفينة "إيفرجيفن"

وأوضح أن السفينة "إيفر جيفين" ستنطلق إلى محطة وصولها الأخيرة خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث في تفاصيل قضية التعويضات لأنها ما زالت مطروحة أمام القضاء المصري.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا