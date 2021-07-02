مستشار السيسي: أزمة تعويضات السفينة الجانحة ستنتهي خلال أيام قليلة

قال الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس، إن قضية تعويضات السفينة الجانحة ستحل خلال أيام قليلة.

وأضاف أن قناة السويس تتيح حرية الملاحة للجمييع إلا في حالات معينة، كأن تحمل سفينة على متنها مخدرات أو سفينة في حالة حرب معلنة ضد مصر.

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وأوضح أن السفينة "إيفر جيفين" ستنطلق إلى محطة وصولها الأخيرة خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث في تفاصيل قضية التعويضات لأنها ما زالت مطروحة أمام القضاء المصري.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT