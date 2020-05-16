نائب مصري: على الحكومة أن تعامل شهداء الفرق الطبية معاملة "شهداء الحروب"

تقدم النائب المصري، هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بشأن "صرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من أعضاء الفريق الطبي".

إقرأ المزيد

وذكّر النائب في خطابه إلى رئيس الحكومة المصرية بأنه سبق أن تقدم "بطلب معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية".

وعبر الحريري عن "أسفه لعدم استجابة الحكومة لهذا الطلب "الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي الذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل".

وتابع: "لذا فإني أطلب من سيادتكم سرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي حفاظا على مستقبل أسرة فقدت عائلها الوحيد، وخاصة شباب الأطباء الذين هم في مقابل الحياة ولديهم أسرة وزوجة وأطفال ربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق وربما في ظل الأزمة الحالية لا يملكون قوت يومهم".

وأشار الحريري إلى أن عدد الشهداء من الفرق الطبية ليس كبيرا حتى الآن، وبالتالي لا يمثل هذا الإجراء "إرهاقا لموازنة الدولة".

ولفت البرلماني إلى أن "هذا القرار سيكون له تاثير عظيم لدى الشعب المصري بشكل خاص والعاملين في القطاع الطبي على وجه الخصوص"، راجيا "سرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الخطة والموازنة للأهمية القصوى".

ناصر حاتم

المصدر: RT