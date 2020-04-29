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الرقابة المصرية تعترض على برنامج رامز جلال وتحرر محضرا ضده وتطالب بمخاطبة السعودية

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الرقابة المصرية تعترض على برنامج رامز جلال وتحرر محضرا ضده وتطالب بمخاطبة السعودية
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رامز جلال
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أعلن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر خالد عبد الجليل، أن الجهاز حرر محضرا ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، والقناة العارضة للبرنامج، لما يحتويه من رسائل سلبية.

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وأشار رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن المشكلة ليست في موافقة الضيف من عدمه وإنما في الرسائل السلبية التي يبثها البرنامج والذي يتسم بالسادية والعنف.

وأوضح عبد الجليل أن المحضر من المقرر تحويله إلى النيابة ثم قضية تنظر في المحاكم، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى أكبر، وأن تكون هناك مخاطبة للمملكة السعودية لأن القناة العارضة جنسيتها سعودية لكنها تحمل اسم مصر وتبث محتوى مصريا.

وتسبب الفنان رامز جلال في جدل واسع في مصر، بعد الحلقة الأولى من برنامجه "رامز مجنون رسمي" والذي يعرض في رمضان، بسبب ما يتضمنه من مقالب تحتوي على أساليب عنيفة، حيث يتابعه الملايين. 

المصدر: RT

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