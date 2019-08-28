دعا المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مصر، اللواء محمد حلمي، المواطنين إلى الإسراع في استلام أراضيهم في شمال سيناء.

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وأوضح أن المواطنين الراسية عليهم مزادات شمال سيناء (بئر العبد، رابعة، سهل الطينة) والحاصلين على الموافقات الأمنية يجب عليهم استلام الأراضي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.

وأضاف حلمي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء وذلك لإنشاء روابط مستخدمي المياه على المآخذ.

وتسعى مصر لزيادة عدد السكان في سيناء لـ6 أضعاف حتى يصل إلى 3.5 مليون نسمة عام 2027، وتتمكن بعد ذلك من توطين 8 ملايين مصري عام 2052.

وتؤكد الحكومة المصرية أن منطقة شمال سيناء بها إمكانات استثمارية واعدة في مجالات التعدين والزراعة والإستزراع السمكي والسياحة، فضلا عن توافر موانئ التصدير وشبكة الأنفاق التي ستربط سيناء بالدلتا، ما يسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة، ويحول دون وقوع شباب سيناء فريسة لقوى الإرهاب والتطرف.

وتثير خطط مصر لتنمية سيناء مخاوف في إسرائيل، حيث حذر محللون من أن هذه الخطة، قد تشكل معضلة أمنية كبيرة أمام إسرائيل.

المصدر: RT