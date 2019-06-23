 
مباشر

إسرائيل: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب

أخبار العالم العربي

إسرائيل: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب
Reuters Francois Lenoir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m102

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي المحسوب على حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تشاؤم تل أبيب من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية.

واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأحد، أن مقترح جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لاستحداث ممر بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة "غير مناسب"، ما دامت "حماس" تسيطر على القطاع.

وقال: "سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة إرهابية متحالفة مع إيران، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي المستقبل المنظور".

إقرأ المزيد
"الاقتصاد أولا".. واشنطن تكشف عن تفاصيل أول مرحلة من "صفقة القرن"

وأفادت القناة الـ11 العبرية بأن إسرائيل قد ترفض مشاريع مقترحة في الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، مشيرة إلى أن بعض تلك المقترحات تستوجب الحصول على موافقة تل أبيب، لكن المسؤول المعني بهذا الشأن، منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء كامل أبو ركن لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه واشنطن في البحرين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا