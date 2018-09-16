إل جي تطلق أكثر هواتفها تطورا

أعلنت شركة إل جي مؤخرا عن نيتها إطلاق جهاز "V40" الذي سيصبح أقوى هواتفها وأكثرها تطورا.

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسات كما في هواتف "P20 Pro" من Huawei، وكاميرا أمامية ثنائية أيضا بدقة 20 ميغابيكسل.

Concept Creator

كما سيزود "V40 ThinQ" بشاشة AMOLED عالية الدقة بحجم 6.3 بوصة، تغطي معظم الواجهة الأمامية للهاتف كما في "آيفون-X"، بالإضافة إلى معالج "Snapdragon 845" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

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وما سيميز هذا الجهاز أيضا هو المستشعرات الليزرية المتطورة التي تستخدم لتحديد المسافات أثناء التصوير، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي